В Вологде ищут немого 57-летнего Михаила Попова

В Вологде в минувший четверг, 16 февраля, пропал 57-летний Михаил Попова. Мужчина ушел в 7:30 утра из Вологодской городской больницы № 1 в неизвестном направлении прямо в тапочках. Пропавший не разговаривает. Об этом сообщил поисковый отряд "Ты не один".

Михаил нормального телосложения, рост 185 см. Был одет в куртку зеленого цвета с порванными карманами, серую водолазку, темно-синие штаны.

Если у вас есть информация о местонахождении Михаила Попова, просьба связаться с полицией (102) либо с волонтерами поисково-спасательного отряда «Ты не один» (+7 911 505-68-98).