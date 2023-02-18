В Вологде простились с 43-летним мобилизованным Евгением Малафеевским

В Вологде в минувшую пятницу, 17 февраля, в последний путь проводили 43-летнего Евгения Малафеевского. Вологжанин погиб в ходе специальной военной операции. С героем на Козицынском кладбище простились его родные и близкие, представители областных и городских властей, участники общественных объединений.

Евгений родился в селе Городищне Нюксенского района, с семьей жил в областной столице. У него остались отец и мать, брат, сестра, жена, два сына и дочь.

В октябре прошлого года Евгений был призван в рамках частичной мобилизации. 19 января он погиб на Украине.