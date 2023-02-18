В Никольске захворала шиншилла Боня

Фото управление ветеринарии Вологодской области

В Никольске на ветеринарную станцию обратились хозяева чудной шиншиллы Бони. Боня стала неважно себя чувствовать, появились хрипы, чихание, вялость, отсутствие аппетита. Об этом сообщила группа ВК управлении ветеринарии Вологодской области.

Ветеринарные врачи диагностировали у пациентки бронхит и назначили терапевтические мероприятия. Оказалось, что у Боня уже почтенный возраст - 10 лет от роду, она будет находиться под чутким наблюдением местных айболитов.

Специалисты рассказали, что у шиншилл обычно крепкое здоровье, но если нарушать условия содержания, то болезнь не за горами. А у юных и зрелых особей банальная простуда может закончится летальным исходом.