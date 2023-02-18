В Череповце 19 февраля в полдень пройдет бесплатный мастер-класс по колоколам

В Череповце в воскресной школе на Советском проспекте, 3, в воскресенье, 19 февраля пройдет мастер-класс по истории колокольного звона. Занятие начинается в 12:00, вход свободный. Запись не требуется. Участники смогут подняться на храмовую колокольню, позвонить в колокола.

«На встрече расскажем историю колоколов, о Павлине Милостивом, который придумал колокольный звон. Расскажем, как люди раньше относились к колоколам: их очеловечивали. В строении выделяется корона, тулово, юбка. Раньше колоколам давали имена, а иногда их даже наказывали. Например, угличский колокол был сослан в ссылку в сибирский Тобольск", — рассказывает руководитель православного звонарского клуба „КампанЪ“ Андрей Баранов.