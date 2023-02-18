В Череповце в Музее военной техники открылась новая выставка оружия

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце в Музее военной техники по адресу Трубицына, 1, открылась новая экспозиция исторического оружия, 43 единицы: шашки, сабли, кинжалы, ружья, винтовки, пистолеты и пулеметы, гранатометы и мины. Об этом сообщили в Историко-краеведческом музее города.

Для русской армии в Первую мировую закупили множество иностранного оружия. Посетители смогут увидеть кортик люфтваффе и офицерскую саблю.

Фото: http://www.cherinfo.ru

Отдельное место занимает трофейное и иностранное оружие, в том числе винтовки системы Карле и Пибоди-Мартини, револьвер «бульдог», парадное оружие немецких офицеров. Среди экспонатов обмундирование времен Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной, войн в Афганистане и Чечне.

Выставка открыта до конца года. Запись на экскурсию — по телефону 49−33−23