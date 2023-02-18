Под Тарногой в доме нашли сожженные останки мужчины и женщины

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Тарногском районе ночью 18 февраля на пепелище деревянного дома обнаружили останки 47-летнего мужчины и 55-летней женщины. Соседи пояснили, что сожители злоупотребляли алкоголем. Произошел пожар. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Правоохранителями назначена доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тел погибших, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Предстоит установить причину и очаг пожара. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибших.