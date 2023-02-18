Череповчанин насмерть спустил с лестницы сожителя матери

В Череповце завершили расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следствие считает, что 16 октября 30-летний череповчанин напился и поссорился с 50-летним сожителем матери. Инцидент произошел в квартире на улице Космонавта Беляева. Мужчина, испытывая неприязнь к любовнику матери, избил его руками и ногами, вытащил его из квартиры на лестничную площадку и столкнул вниз.

На шум вышли соседи, они и вызвали экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали, но он не смог выкарабкаться и скончался наутро. Сын, уже ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, заключен под стражу.

Прокурор вынес обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.