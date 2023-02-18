В Вологде идет фестиваль ледяных скульптур "Сердце города"

Фото: Вологда РФ

После Череповца теперь и в Вологде проходит полюбившийся горожанам фестиваль ледяных скульптур. В городе металлургов прошло уже 11 таких мероприятий, а вот областная столица принимает мастеров по льду впервые. Увидеть красоту и совершенно бесплатно сфотографироваться можно в скейт-парке "Яма", что на Мира, 17б.

Вологодский фестиваль назвали «Сердце города». В мероприятии приняли участие 10 команд со всей страны, включая Москву, Пензу и Вельск.

Скульпторы представят работы на темы «Народное единство» и «Народы России». Среди участников и настоятель храма Пророка Илии в с. Абаканово Николай Лапин. Каждая команда получила по 15 метров ледяных блоков, чтобы воплотить свою задумку в жизнь.

Его фестиваля и награждение победителей пройдет 19 февраля в 18:00.