Малоимущие вологжане смогут заключить 2 тысячи соцконтрактов в 2023 году

В Вологодской области в 2023 году заключить социальный контракт смогут 2 тысячи малоимущих вологжан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Чаще всего соцконтракт заключают с целью поиска работы: гражданин получает помощь в трудоустройстве и выплаты в до 15 826 рублей. Если для трудоустройства необходимо получить дополнительное профессиональное образование, то возможность предоставят.

«Открытие собственного дела - второе по востребованности направление соцконтракта. Максимальный размер выплаты по этому направлению составляет 350 тысяч рублей. Это стартовый капитал, который гражданин может направить на приобретение оборудования и материалов, необходимых для начала собственного дела, – пояснила замгубернатора области Лариса Каманина. – В новом году на обеспечение выплат по социальному контракту из федерального бюджета получено 246,5 миллионов рублей, всего на эти цели будет направлено более 320 миллионов рублей».

За неполные два месяца в регионе уже заключили 173 социальных контракта.