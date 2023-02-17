Вологжане всем миром выбирают кличку медвежонку-сироте

Кадр из видео Центра спасения медвежат-сирот

Вологжанам предстоит выбрать кличку для найденного 13 февраля в Тарногском районе крошечного медвежонка, оставленного матерью в берлоге. Пока пользователи сообщества регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира предлагают следующие имена: Фима, Тимошка, Умка, а также Михаил Михайлович в честь спасителя, который спас и первые сутки выкармливал малыша. Поучаствовать в подборе клички можно ВКонтакте.

Самочувствие потапыча улучшилось, он начал кушать и стал активнее. Глазки уже открываются, он пытается ходить на четырех лапах. Будем следить за его судьбой! Сейчас мишка под чутким контролем специалистов в Центре спасения медвежат-сирот под тверью.