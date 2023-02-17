Легенда хоккея Владислав Третьяк подарил вологжанам свою форму

Фото со страницы губернатора

В Вологде в пятницу, 17 февраля, прошло торжественное открытие нового Ледового дворца «ВологдАрена». Поздравить областную столицу приехал президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы Владислав Третьяк

«Откровенно говоря, 50 лет тому назад я даже не мечтал играть на таком стадионе. А сегодня наше государство, наш Президент, Правительство стараются делать все, чтобы наши мальчишки имели возможность заниматься спортом. Нашей стране нужны патриоты. Нам нужны сильные и мужественные люди. А спорт воспитывает таких. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы развивать спорт. В частности, сегодня мы открываем прекрасный хоккейный дворец. И конечно мы надеемся, что здесь стоят новые бобровские, фетисовы и конечно овечкины, которые прославят нашу великую страну. А хоккей – это наша национальная гордость. В хоккей у нас играет Президент. Мы любим хоккей, мы - олимпийские чемпионы. И конечно я хотел бы сказать большое спасибо Губернатору Олегу Кувшинникову за то, что он любит спорт, развивает спорт. Вижу, как много здесь построено. Я думаю, еще много будет построено для наших мальчишек и девчонок», - отметил Владислав Третьяк.

После этих слов мастер передал губернатору свой "свитер победителей". Третьяк пожелал, чтобы у нас всегда были победы! Реликвия будет храниться в музее "ВологдАрены"