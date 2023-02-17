В Вологодской области вступили в силу новые правила получения выплат из маткапитала

В Вологодской области с начала года в силу вступило обновленное законодательство о детских пособиях. О новшествах рассказала управляющий отделением пенсионного и социального страхования Вологодчины Галина Королёва.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала родители могут получать на всех детей до 3-х лет. На выплату могут претендовать нуждающиеся семьи, доход которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека, то есть не более 29 038 рублей.

Заявление на пособие подается с 3-х месяцев с момента рождения малыша - выплату назначат с момента рождения ребенка. Если опоздать, то пособие будут начислять с даты подачи документа. Через год необходимо снова подать заявление.

У родителей остается право получать единое универсальное детское пособие, которое выплачивается с начала этого года и включает в себя 6 различных пособий.