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НовостиОбщество17 февраля 2023 20:10

В Белозерске осудили картежницу, вызвавшую скорую помощь

Девушка заявила, что собирает совершить суицид
Евдокия САХАРОВА

В Белозерске осудили 20-летнюю местную жительницу. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Рано утром в скорую помощь поступил звонок с информацией о готовящемся суициде. По указанному адресу прибыла бригада скорой помощи вместе с участковым. Однако на месте была лишь компания пьяных картежников. Сводить счеты с жизнью никто из них не собирался.

Оказалось, что девушка сильно проигралась, поэтому ей надо было исполнить чужое желание. Действия правонарушительницы квалифицированы как ложный вызов скорой медицинской помощи.

Мировой судья постановил, что своими неправомерными действиями правонарушительница препятствовала работе скорой медицинской помощи, связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан.

Злоумышленнице назначили штраф в размере 1000 рублей.