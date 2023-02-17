В Вологде из кинотеатра "Салют" сделают молодежное пространство

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В Вологде 18 млн рублей потратят на благоустройство молодежного пространства «Салют, молодежь!». Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

16 февраля на сессии Вологодской городской Думы принято решение о выделении 18 млн рублей на оснащение нового творческого пространства в здании бывшего кинотеатра «Салют». На эти средства закупят световое, звуковое оборудование и мебель. Деньги Вологда выиграла во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

В "Салюте" откроют креативный кластер, где будут проходить кинопоказы, где смогут представлять свои возможности представители различных творческих и социальных направлений.

Ремонт идет при поддержке партнеров проекта и активном участии волонтеров. Открытие нового пространства запланировано в июне 2023 года.