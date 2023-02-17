Вологжан приглашают обезопасить себя от заразных клещей

В Вологодской области на иммунизацию приглашают всех желающих. Сезон активности кровососущих, по словам экспертов, уже стартует в марте. Медики планируют привить первично 40 тысяч жителей области. Вакцины в регионе достаточно.

Затягивать с прививкой не стоит. Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, прикрепления или работы. Руководители предприятий могут пригласить медиков прямо на производство.

Вологодчина является эндемичным регионом по вирусному энцефалиту. Ежегодно регистрируются случаи заражения в тяжелых формах менингоэнцефалита.

Рекомендуемый сезон вакцинации – зима. Иммунизация проходит в два этапа с интервалом в месяц. Ревакцинация каждые 3 года.