В Вологде снесут незаконные конструкции

Фото со страницы мэра
В областной столице Администрация города издала традиционное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества». В самых разных концах города ликвидируют сомнительные объекты.
Так, вскоре город лишиться:
- киоска у дома № 117 на улице Карла Маркса;
- павильона вблизи дома № 73 на улице Ленинградская;
- конструкции рядом с домом № 46 на улице Чернышевского;
- некого загадочного сооружения на улице Гагарина.
Что ж, город становится ухоженнее.