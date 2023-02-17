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НовостиОбщество17 февраля 2023 19:45

В Вологде снесут незаконные конструкции

Киоски, павильоны, сомнительные гаражи - под снос!
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В областной столице Администрация города издала традиционное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества». В самых разных концах города ликвидируют сомнительные объекты.

Так, вскоре город лишиться:

- киоска у дома № 117 на улице Карла Маркса;

- павильона вблизи дома № 73 на улице Ленинградская;

- конструкции рядом с домом № 46 на улице Чернышевского;

- некого загадочного сооружения на улице Гагарина.

Что ж, город становится ухоженнее.