В Вологде снесут незаконные конструкции

Фото со страницы мэра

В областной столице Администрация города издала традиционное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества». В самых разных концах города ликвидируют сомнительные объекты.

Так, вскоре город лишиться:

- киоска у дома № 117 на улице Карла Маркса;

- павильона вблизи дома № 73 на улице Ленинградская;

- конструкции рядом с домом № 46 на улице Чернышевского;

- некого загадочного сооружения на улице Гагарина.

Что ж, город становится ухоженнее.