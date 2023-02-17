В Вологде торжественно открыли новый Ледовый дворец «ВологдАрена»

Фото со страницы губернатора

В Вологде 17 февраля шоу-программой открыли Ледовый дворец на улице Поэта Романова. Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» за 2,5 года за 1,2 миллиарда рублей.

Площади более 9 тысяч кв.м.: современное ледовое поле, 788 мест на трибунах, раздевалки и кардиозона. Хоккейный корт - по стандартам Континентальной хоккейной лиги. На 2 этаже расположен тренажерный и зал для аэробики. В холле планируют расположить олимпийский музей региона. В Ледовом дворце уже ведется запись в секции хоккея и фигурного катания.

Сегодня вологжан в Ледовом дворце ждало лазерное шоу, олимпийские чемпионы, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин, фигуристка Софья Самоделкина. Прошел первый хоккейный матч.

В торжественной церемонии открытия принимают участие вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийский чемпион, начальник Департамента физической культуры Вологодской области Сергей Фокичев.