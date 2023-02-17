В Череповце обновили хирургическое отделение детской больницы

В Череповце закончился ремонт хирургического отделения Вологодской областной детской больнице №2. Теперь количество операций будет больше. Подробности сообщила замгубернатора Лариса Каманина.

В отделении часть больших палат разделили на двухместные, появилась комната отдыха для медицинского персонала. Полностью заменили инженерные коммуникации, смонтировали вентиляцию, обновили стены, потолки, полы, заменили оконные и дверные блоки, появились новые кондиционеры и мебель. Площадь отремонтированных помещений составила 600 кв.м.

«В области уделяют внимание созданию комфортных условий в медицинских учреждениях. Это важно и для врачей, и для пациентов, - отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина. - В прошлом году было отремонтировано 129 объектов здравоохранения. Для медицинских учреждений закуплено и поставлено 87 автомобилей и 447 единиц оборудования, в том числе по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году ремонт и строительство объектов здравоохранения продолжится. На эти цели направят 1,9 млрд, а на приобретение медицинского оборудования - 1,8 млрд.