На Вологде-реке появились промоины

Спасатели выявили опасные места на реке Вологде.

В Вологде тает лед. Спасатели исследовали Вологду и опубликовали список наиболее опасных мест.

Они ссылаются на теплую погоду. Однако не секрет, что в реку попадают стоки.

Сейчас средняя толщина льда на реке Вологда - около 40 сантиметров, однако уже видны проталины и открытые участки. "Лед, несмотря на толщину, меняет свою структуру, становится рыхлым и пористым. Это опасно - можно провалиться и уйти под лед. Вероятность спасения очень маленькая. Избегайте опасных мест", - сообщает городская ЕДДС.

Во избежание несчастных случаев спасатели не рекомендуют выходить на лед в следующих районах: Лукьяново, микрорайон "Прибрежный", центральная часть города у Пречистенской набережной, Михальцево, Прилуки, Затон и Речная улица.