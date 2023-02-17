Москвичи охотились в Вологодской области с внедорожника

Фото: сайт Министерства экологии и природопользования Московской области.

Два жителя из Подмосковья браконьерили в Вологодской области. Мужчины из Подольска были замечены в Устюженском районе - они стреляли по дичи из салона внедорожника.

Об этом сообщает ИА "Вологда Регион" со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Вологодские охотинспекторы составили на москвичей протокол. Дело было направлено мировому судье, а тот лишил браконьеров права охоты сроком на один год. Так что охотничьи билеты граждан были аннулированы.

Напомним, охота с применением механических транспортных средств или воздушных судов преследуется по закону. Статья 258 УК РФ грозит нарушителям штрафом в сумме до 500 тысяч рублей, а при отягчающих обстоятельствах – до миллиона.

Также каждый регион РФ имеет право устанавливать собственные ограничения на охоту, и то, что разрешено в одной области, может быть запрещено в другой. Отвечать же придется в соответствии с федеральным законодательством.