В Вологодской области мужчина зарезал пасынка и закопал в огороде

В Белозерске осудили 56-летнего мужчину. Суд счел, что это именно он зарезал пасынка и закопал. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, ЧП случилось в конце сентября 2022 года: в полицию обратилась женщина, сообщившая о пропаже 40-летнего сына. А 11 октября на приусадебном участке дома, где проживал его бывший отчим, было найдено закопанное тело.

Выяснилось, что во время совместной пьянки между бывшими родственниками произошла ссора из-за потерянного телефона. Сначала отчим избил своего молодого собутыльника. А затем зарезал. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело в огороде. Приговором суда мужчине назначено наказание - десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.