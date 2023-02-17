В Череповце 47 человек эвакуировались из продовольственного магазина

47 человек эвакуировались из торговой точки в Череповце. Там начался пожар.

Как сообщает МЧС, 16 февраля в 15 час 37 минут поступило сообщение о возгорании в Череповце. На проспекте Победы, д. 83А, возник пожар над выходом погрузочной зоны продовольственного магазина.

Были повреждены гидроизоляционная пленка и утеплитель. 47 сотрудников и посетителей вышли из магазина самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Всего на место выезжали 9 единиц техники, 24 человек личного состава. Названа предварительная причина: нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работы.