Мэр Череповца описал ситуацию: 36 многоквартирных домов сидят без тепла

ВКонтакте, Вадим Германов.

В Череповце не могут восстановить теплоснабжение 36 многоквартирных домов. В районе улицы Краснодонцев все еще трудятся специалисты «Газпром теплоэнерго Вологда». Ликвидация утечки продолжается вторые сутки.

Мэр Череповца рассказывает подробности: "Кажется, что фортуна совсем отвернулась от бригад, занимающихся решением проблемы.

Накануне утром начались плановые работы по устранению утечки в тепловой камере на магистральной трубе диаметром 600 мм. Процедура стандартная и достаточно быстрая: аварийный участок перекрывается задвижками, сливается теплоноситель, в камеру заходит сварщик и ремонтирует трубу.

Изначально в зону отключения попадали 14 домов. После начала работ выяснилось, что одна из задвижек не держит. А значит, трубу в двух местах перекрыть невозможно. Рабочим пришлось искать еще одну задвижку и увеличить количество домов без тепла до 36. К ним же присоединились девять социальных объектов. Еще в 42-х многоквартирных домах снижены параметры теплоносителя. Проще говоря, горячая вода совсем не горячая.

Кроме того, после слива теплоносителя сварщик долго не мог добраться до поврежденного участка. Из-за разницы температур на улице и в трубе пара было столько, что видимость внутри камеры стремилась к нулю.

К этой минуте теплоноситель полностью слит, сварочные работы закончены. В ближайшие минуты начнется заполнение системы. На это потребуется несколько часов. Полностью батареи нагреются вечером. Наши специалисты постоянно следят за ходом работ и готовы оказать «Газпром теплоэнерго Вологда» всю необходимую помощь".