Вологжане ездят за рулем даже если им за 90

В прошлом году на Вологодчине зарегистрированы 110 ДТП с водителями в возрасте старше 80 лет. В этих ДТП три человека погибли и 43 получили травмы. Самому возрастному водителю, попавшему в прошлом году в аварию, был 91 год, стаж вождения его - 71 год. 13 января 2022 года пенсионер не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с другой автомашиной.

В этом году статистика отрыта. Так, 13 февраля в 10:22 на 38 километре автодороги Сокол – Харовск в Сокольском округе 86-летний водитель кроссовера «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Чери Тигго». Водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия. Второго водителя врачи с травмами различной степени тяжести госпитализировали, статистику приводит ИА "Вологда Регион".

«Никаких ограничений по возрасту в Правилах дорожного движения нет. Если водитель или кандидат в водители прошел медкомиссию и получил все необходимые справки, то его автоматически допускают к управлению транспортным средством», – прокомментировали ситуацию в областном УГИБДД.