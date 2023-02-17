Появилось видео взрыва киоска с шаурмой в Вологде

Появилось видео момента взрыва киоска с шаурмой. О ЧП накануне сообщал сайт КП-Вологда.

Камера была укреплена на стене дома, под которой находится парковка, а чуть дальше - два киоска. Один - шаурма "Огонь" а другой - с пиротехников. К киоскам никто не подходит. А в один момент "Огонь" взрывается.

Пресс-служба МЧС пояснила следующее: "Это происшествие не относится к пожарам, так как не было возгорания. Сообщение поступило в 23-15. В 23-22 на место прибыли 2 ед. тех, 10 чел. л/с. На месте работали АСС, полиция, скорая, газовики..."