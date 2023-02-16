Вологодский кремль в 2023 году ждет реставрация

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в минувшую среду, 15 февраля, обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой этапы реализации комплексного проекта ремонта, реставрации и технического переоснащения объектов Вологодского кремля. Подробности глава региона рассказал в соцсетях.

Реставрация начнется в 2023 году с объектов XVII века Пятницкой башни и примыкающей к ней северной стены. Финансировать работы будет область, но потом средства восстановят из федерального бюджета. На данный момент объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и закрыты для посетителей. После ремонта их планируют использовать для отдыха вологжан и гостей города.

Долгое время Пятницкая башня служила главной сценой для фестиваля «Голоса истории» - зрительный зал был прямо под открытым небом. Однако со временем часть элементов башни была утрачена, теперь ее стены и фундаменты нуждаются в усилении и укреплении.

Всего в ансамбль Вологодского кремля входит 20 архитектурных объектов, из них в ремонтно-реставрационных работах нуждаются 19. Воскресенский собор был отреставрирован за счет благотворительной помощи и передан Русской православной церкви. На остальные объекты предстоит потратить порядка 4,4 миллиардов рублей за 5 лет.