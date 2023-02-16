В Вологде в Заречье раздался взрыв

Чат baza.net .

О сильном хлопке в Вологде рассказали в чате baza.net . Сначала раздался хлопок "аж стены задрожали". Затем по улице Чернышевского помчались пожарные и скорая помощь.

Затем появилось фото: разрушенный павильон. Как сообщают очевидцы, это в районе Бригантины - ближе к ТЦ"Магистраль". По мнению очевидцев, здесь продавали шаурму.

Семен Ширяев, разместивший фото разлетевшегося павильона, сообщил, что "никто не пострадал". Рядом, по словам очевидцев, находился ларек, торгующий пиротехникой, но его не задело.

Вероятно, в ларьке взорвался газ. Официальной информации пока нет.

Информация будет добавляться.