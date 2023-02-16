В Вологде восстановят "Дом с драконами"

Фото со страницы vk.com/drevvologda

Хорошая новость для деревянной Вологды. В городе планируют восстановить сгоревший деревянный дом – памятник культуры федерального значения - «Дом с драконами». Его отстроят заново. Здание в народе называли по его деревянным украшениям - дракончикам.

Дом дворянки Александры Поповой на Октябрьской, 43а, что построен в 1882 году, был уничтожен пожаром в 2018.

Фото со страницы vk.com/drevvologda

Теперь у дома новый собственник, и он решил воссоздать памятник в былом величии. Проектная документация готова, получено разрешение на ремонтно-реставрационные работы, почти готов сруб дома и площадка под его установку. Собирать сруб планируют уже весной.

"Над парадным входом располагался интересный деревянный козырек на ажурных деревянных кронштейнах, в лучковый фронтон которого была помещена резная композиция в виде двух огнедышащих драконов. Благодаря своему уникальному оформлению дом был включен в список памятников культуры федерального значения в 1974 году", – говорится на странице проекта «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».