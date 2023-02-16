Врачи напомнили вологжанам о масках и ревакцинации

Врачи просят вологжан вернуться к маскам. Они обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки.

По данным Роспотребнадзора, растут не только случаи сезонных заболеваний, но и ковида. Если еще недавно он выявлялся до 50 раз в сутки, то теперь только за минувшие сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 128 вологжанам.

Новые варианты "омикрона" представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции руки. Специалисты просят вологжан не посещать места большого скопления людей. Дома и на работе советуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку. А также предлагают делать прививки, ревакцинацию, при первых признаках недомогания сразу обращаться к врачу.