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НовостиОбщество16 февраля 2023 20:45

Врачи напомнили вологжанам о масках и ревакцинации

В регионе подъем заболеваемости, в том числе ковидом
Иван Чухнин

Врачи просят вологжан вернуться к маскам. Они обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки.

По данным Роспотребнадзора, растут не только случаи сезонных заболеваний, но и ковида. Если еще недавно он выявлялся до 50 раз в сутки, то теперь только за минувшие сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 128 вологжанам.

Новые варианты "омикрона" представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции руки. Специалисты просят вологжан не посещать места большого скопления людей. Дома и на работе советуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку. А также предлагают делать прививки, ревакцинацию, при первых признаках недомогания сразу обращаться к врачу.