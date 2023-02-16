В Кадникове осудят местного жителя, в пьяном угаре поджегшего чужой гараж и не только

Фото пресс-службы судов

В Сокольском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении поджигателя. Местный житель подозревается в двух поджогах, сумма ущерба составляет более 3,6 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Следствие считает, что в ночь на 30 июля 2022 года в городе Кадников мужчина напился. Незадолго до этого у него возник конфликт с малознакомым мужчиной. Приняв на грудь, кадуйчанин начал мстить: он поджог гараж неприятеля. Вместе со зданием сгорели квадроцикл и автомобиль «Тойота Рав 4».

В ходе расследования правоохранители вышли на еще один эпизод поджога, совершенного обвиняемым в г. Кадникове в апреле 2018 года. Следствие считает, что поджигатель подпалил станцию технического обслуживания, принадлежащая местным жителям.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Пироману грозит до 5 лет лишения свободы.