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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 20:29

В Соколе 30-летний мужчина решился на грабеж старушки

Здоровый лоб отобрал сумочку у пенсионерки
Евдокия САХАРОВА
Изъятое

Изъятое

Фото: УМВД России по Вологодской области

В Соколе задержан подозреваемый в грабеже. 30-летний мужчина напал на пенсионерку на улице Большая Садовая, отобрал у нее сумочку и был таков. В полицию обратилась дочь потерпевшей. Ущерб оценили на сумму 4080 рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сокольчанин признался в совершении преступления в разговоре со следователем. Правоохранители осмотрели жилплощадь подозреваемого. Там и обнаружили похищенное. Теперь злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.