В Соколе 30-летний мужчина решился на грабеж старушки

Изъятое Фото: УМВД России по Вологодской области

В Соколе задержан подозреваемый в грабеже. 30-летний мужчина напал на пенсионерку на улице Большая Садовая, отобрал у нее сумочку и был таков. В полицию обратилась дочь потерпевшей. Ущерб оценили на сумму 4080 рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сокольчанин признался в совершении преступления в разговоре со следователем. Правоохранители осмотрели жилплощадь подозреваемого. Там и обнаружили похищенное. Теперь злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.