Вологодский медвежонок пошел на поправку и поел

Кадр из видео от центра медвежат-сирот

На Вологодчину пришла радостная весть. Спасенный из оставленной медведицей берлоги медвежонок начал активно кушать. Об этом сообщили в центре спасения медвежат-сирот под Тверью. 13 февраля состояние его здоровья вызывало опасения: стало резко хуже, мишка отказывался от еды... К счастью, малышу удалось выкарабкаться!

Лечение дает положительный результат - медвежонок стал гораздо активнее. У малыша начинают открываться глазки, и он уже пытается устоять на четырех лапах. Специалисты заметили, что медвежонок гораздо крупнее своих собратьев. Все потому что он был у медведицы единственным, конкурентов на мамино молоко больше не было!

"Этот медвежий малыш на наш взгляд очень ладный, и даже в таком возрасте он выглядит как настоящий медведь! На фотографиях он получался светловатым, но на самом деле у него темная шерстка с небольшими белыми пятнышками на спине. Мы очень надеемся, что этот малыш поборет болезнь и вырастет могучим царем леса!", - отметили сотрудники центра медвежат-сирот.