В Вытегре в фестивале водолазов приняли участие три сотни экспертов со всей страны

Фото со страницы губернатора Вологодчины

В Вологодской области на базе центра "Вытегра" в четверг, 16 февраля, открылась Международная научно-практическая конференция "Аварийно-спасательные работы и водолазные работы в условиях Арктики" и фестиваль водолазных профессий "Русский лед - 2023".

На Вологодчине собрались специалисты высокого класса. Они поделились с друг другом опытом. Участвовали и специалисты кинологической службы, и пожарной безопасности, и водолазной работы.

"По возможности будем улучшать и техническое состояние самого объекта [центра "Вытегра"], наполнять его новой техникой. Есть некоторые специализации, которые, хотелось бы продолжить, например сварка под водой. Возможно, поговорить о водолазах-пиротехниках", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.

"Сегодня здесь демонстрируют очень сложные технологии, все виды работ представлены, а также взаимодействие между разными структурами - Минобороны, МЧС, общественными структурами", - сказал зампредседатель Совета Федерации Воробьев.

"Создание Арктического центра в Вытегре было оправданным, потому что здесь сосредоточены все водные пути - Онега, Ладога, Волго-Балтийский водный путь, огромная концентрация судов, которые перевозят пассажиров и грузы. Вытегра - это также сосредоточение федеральных трасс, здесь проходят трассы на Санкт-Петербург, Архангельск, Вологду, Петрозаводск, Мурманск. Сейчас это территория развития, одна из крупнейших точек роста не только Вологодской области, но и Северо-Запада России. Арктический центр будет развиваться, здесь будут проходить обучение со всей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Конференция и фестиваль завершатся 17 февраля