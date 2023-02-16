На станции переливания крови №1 в Вологде наращивают производство препаратов из донорской плазмы. Об этом сообщил первый замгубернатора Эдуард Зайнак. Всего в России 9 производств, где осуществляется лицензированный выпуск препаратов. И только 4 изготавливают иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита. Среди производств и станция переливания крови №1 в Вологде. Уже готовы к выдаче в лечебные учреждения 6690 ампул препарата. Планируется производство 60 тысяч доз иммуноглобулина в год.

Также отдел препаратов крови производит широко применяемый препарат «Альбумин».