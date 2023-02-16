Вологодская областная станция переливания крови еженедельно выдает выдает по 10 литров эритроцитов

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Донорская акция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, проходит в Вологодской областной станции переливания крови в течение недели. Сдать кровь и её компоненты можно в будние дни с 8:00 до 11:30.

Вологжане сдают кровь и компоненты в областной станции переливания крови. К акции присоединился начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников. Он много лет работал анестезиологом-реаниматологом. Так что знает, как важно наличие крови в лечебных учреждениях. Это реально спасает жизни людей.

Алексей Плотников, в частности, сказал, что последние три месяца показывают, что в регионе высокая потребность в компонентах крови. Так, "еженедельно медицинским организациям областная станция переливания выдает по 10 литров эритроцитов, от 3 до 5 литров свежезамороженной плазмы, несколько литров тромбоцитного концентрата".