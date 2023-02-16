Мужчины воровали топливо в вологодском аэропорту 25 раз

Троих сотрудников аэропорта в Вологде оштрафовали. Они крали авиационное топливо. Преступления вскрылись, мужчины пошли по суд. Они не гнушались ни дизельного топлива, ни авиационного керосина.

«Выяснено, что мужчины договорились похитить излишки горючего, образовавшиеся путем экономии, чтобы в дальнейшем продать, а денежными средствами, вырученными от продажи, распорядиться по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД на транспорте.

Всего за 2021 год вскрылось 25 преступных эпизодов. Сумма ущерба составила больше 590 тысяч рублей. Когда мужчин уличили в воровстве, они погасили ущерб.

А пока каждому из осуждённых назначено наказание в виде штрафов в размере от 20 до 30 тысяч рублей.