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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:49

На благоустройство Парка ветеранов потратят 100 миллионов рублей

Там, например, запланированы видеонаблюдение и туалеты
Иван Чухнин

На благоустройство парка Ветеранов будут выделены немалые средства: на первом этапе выполнят самое важное - установку туалетов и системы видеонаблюдения.

Кстати, на благоустройство по программе «Комфортная городская среда» уже было предусмотрено 67 млн рублей из федерального и областного бюджетов при городском софинансировании.

Финансирование решено увеличить на более чем 33 млн рублей. Всего на благоустройство парка будет направлено 100 млн рублей. Проектно-сметная документация по благоустройству парка Ветеранов уже готова и прошла госэкспертизу. Вскоре объявят конкурсные процедуры по выбору подрядчика.