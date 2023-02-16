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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:15

340 педагогов Вологодчины участвуют в конкурсе "Педагогический триумф"-2023

Иван Чухнин

Свыше 340 педагогов участвуют в региональном конкурсном проекте «Педагогический триумф – 2023». Лидерами по количеству заявок стали Вологда, Череповец, Великоустюгский округ и Вытегорский район, сообщает областной департамент образования. Сейчас для участников проекта начался заочный конкурсный этап. Испытания очного тура проекта пройдут с 27 февраля по 3 марта на педагогических площадках Вологодской области.

За ходом конкурсных мероприятий можно следить на платформе проекта https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2023/ и в группе проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public192172961