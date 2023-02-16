В Тверской области специалисты борются за жизнь медвежонка из Тарногского района

В таком возрасте медвежата не должны оставаться без мамы. Фото: Центр спасения медвежат - сирот. ВКонтакте.

Жизнь медвежонка из Тарногского района в опасности. Как сообщалось, в пустой берлоге охотовед Михаил Баженов нашел слепого малыша. Началась операция по его спасению. Специалисты Облохотдепартамента медвежонка подготовили к переезду в Центр спасения медвежат-сирот Тверской области, он был туда доставлен. Но - плохие новости: состояние медвежонка ухудшилось.

14 февраля в группе появилась запись: "А вчера вечером резко ухудшилось состояние медвежонка, которого мы недавно привезли из Вологодской области: вялость и отказ от еды… Тут уже, к сожалению, было не обойтись без терапии, и специалисты Госпиталя Дикой Природы Госпиталь Дикой Природы назначили лечение. Надеемся, что в следующий раз вернемся к вам только с хорошими новостями! А пока… боремся вместе с Госпиталем за жизнь медвежьего крохи…".

Однако никаких известий о самочувствии малыша ВКонтакте пока не появилось.

"Малыш, выздоравливай!!! Ты нам нужен!!! Ты часть природы... Если у природы будет всё хорошо и у нас, людей всё будет хорошо!!!!"- пишут пожелания неравнодушные.