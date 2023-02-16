Заведующая вологодским детским садом украла 2,2 миллиона рублей

Заведующая детским садом в Вологде наворовала более двух миллионов рублей. Она устраивала в учреждение работников, они только числились, а зарплату присваивала. Обман вскрылся. 47-летняя женщина была уволена и осуждена. Приговор был вынесен еще прошлым летом. Суд назначил бывшей заведующей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Женщина сменила место жительства. Между тем ущерб, который она нанесла в 2014-2020 годах, не был компенсирован. Всего она получила в качестве заработной платы и иных выплат 2,2 млн. рублей.

В итоге прокурор города Вологды обратился в суд с иском о взыскании в интересах города ущерба, причиненного преступлением. С учетом нынешнего места жительства осужденной, решением Жигулевского городского суда Самарской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.