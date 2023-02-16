В Вологодской области сгорела деревянная часовня святого Ефросина

Фото: Ефросино-Синеозерская пустынь. ВКонтакте.

В Вологодской области сгорела деревянная часовня. Она была расположена в деревне Пустынь Чагодощенского района на территории мужского монастыря Троице-Благовещенская Евфросино-Синоезерская пустынь. Напомним, деревянная часовня воздвигнута на месте пещеры, в которой начинал свой молитвенный подвиг Евфросин. Она освящена в 2014 году. Возрожденная обитель находится в 35 километрах от шоссе Тихвин-Вологда.

Сообщение о ЧП поступило пожарным около 6 утра. На место выезжали две пожарные машины. Причина пожара устанавливается. О пожаре сообщает глава Чагодощенского округа Александр Косёнков. Он констатировал, что сооружение восстановлению не подлежит. На пожаре никто не пострадал.

МЧС уточняет, что это хозпостройка, в которой находилась купель. Называют предварительные причины ЧП: недостаток изготовления дымовой трубы. или отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы.