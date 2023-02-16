В Вологодской области женщина вызвала полицию и поплатилась

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Ранним утром 31 декабря 2022 года 37-летняя жительница Грязовецкого района позвонила в службу «112» и сообщила, что у нее "в прихожей на крючках висят двое голых посторонних". Полиция выезжала на место, но эта информация не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Действия женщины квалифицированы по ст.19.13 КоАП РФ как заведомо ложный вызов полиции.

Женщина вину признала, пояснила, что в тот день она распивала спиртные напитки, и ей стало скучно. Полицию вызвала с целью проверить, как быстро она приедет.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №12 признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» представляет собой поступление информации, требующей реагирования (согласованных действий, направленных на предотвращение или ликвидацию происшествия) экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности имущества, а также предотвращения материального ущерба.