Председатель вологодской Партии пенсионеров назвал чиновников, которые ездят в зону СВО, "хероями"

Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО. По его мнению, чиновники из регионов едут "побухать девять дней, получить «корочки» участника боевых действий, а с ними льготы и PR на следующие выборы". «Россия воюет и поддерживает своих защитников множеством социальных привилегий. Жалко только, что не всегда исполняется Закон, не до всех доходят положенные льготы. А ещё появилась «мода» — чиновники из регионов, напялив на себя «брэндовые камуфляжи», броники, каски, набрав «подарков» на народные пожертвования, едут на Донбасс попозировать на фоне разрушенных зданий. Посидеть там за вкусным столом, побухать девять дней, получить «корочки» участника боевых действий, а с ними льготы и PR на следующие выборы. Потом возвращаются в свои вотчины «хероями», — написал он у себя на странице в ВК.