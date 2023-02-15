В Вологде курьер в татушках обманом забрал у 83-летней старушки 200 тысяч рублей

Подозреваемый Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде полицейские задержали 22-летнего жителя Республики Карелия. Модный мальчик, покрытый татуировками, обманом забрал 200 тысяч у старушки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Мошенника задержали на улице Ярославской. Сначала с 83-летней вологжанкой связались дистанционные аферисты - они убедили ее, что ее родственник попал в беду, и ему срочно нужны деньги. Карел не моргнув глазом забрал у женщины 200 тысяч рублей завернутые в постельное бельё.

Пострадавшая Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

«Как выяснили стражи порядка, задержанный приехал в Вологду из Петрозаводска, где за ним тянется шлейф подобных преступлений. Предложение противозаконного заработка молодой человек нашел в Интернете. Злоумышленник приезжал по указанному „работодателями“ адресу, забирал у обманутых людей деньги, часть оставлял себе, а остальную сумму переводил через банкоматы своим кураторам», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 5 лет лишения. Кураторы задержанного и другие лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Деньги возвращены потерпевшей.