На Вологодчине пострадала металлургия, лесной комплекс и текстильная промышленность

Вологдастат сообщил, что в 2022 в Вологодской области на 6% сократился объем промышленного производства. Самыми пострадавшими отраслями названы металлургия, лесной комплекс и текстильная промышленность. Выпуск продукции уменьшился на 11%, 11,5% и 41% соответственно.

Однако, некоторые отрасли даже выросли. Производство химической продукции увеличилось на 1%, стекольной продукции – на 2%, напитков – на 5,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 18%, а прицепов и полуприцепов – на 40%.