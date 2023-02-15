Под Чагодой стаи собак атакуют школу

Фото Администрация Сазоновской средней общеобразовательной школы

В Чагодощенском районе ЧП. В поселке Сазоново собаки бегают вокруг школы стаями. Об этом сообщила администрация Сазоновской средней общеобразовательной школы. Сообщается, что детей приходится защищать от псов, а уроки физкультуры на улице теперь проводить нельзя вовсе.

«В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т. к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей. Вчера первоклассников пришлось заводить с середины урока в помещение школы. т. к. собаки мешали проводить урок. Спасибо большое студентам нашего техникума, которые снеговыми лопатами отогнали собак от детей, урок физкультуры на лыжах был сорван», — пишет администрация школы.

При этом все собаки, по-видимому, имеют хозяев - все псы бегают в ошейниках.

Напомним, что с 10 декабря 2022 года в Вологодской области согласно правилам выгула домашних животных не допускается выгул на территории населённого пункта без сопровождения владельцем.