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НовостиОбщество15 февраля 2023 20:40

Жительница Вологды фиктивно выскочила замуж за иностранца

Любви в браке не было
Евдокия САХАРОВА

В Вологде суд расторг брак 29-летней местной жительницы с 23-летним иностранцем. Иск подала местная прокуратура. Как выяснилось, пара поженилась в ноябре 2021 года, но отношения носили заведомо фиктивный характер. Супруги не имели совместного хозяйства, бюджета, вместе не жили и семью не создавали. Брак оказался одной большой ложью! Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установив признаки фиктивности данного брака, в целях защиты охраняемых законом интересов общества и государства, прокурор г. Вологды обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным со дня его заключения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Суд полностью удовлетворил иск и признал брак недействительным. Решение еще может быть обжаловано.