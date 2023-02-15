В Бабаевском районе трое мужчин похитили знакомого и угрожали ему расправой

В Бабаевском районе Вологодской области стал известен приговор троим местным жителям. Подробности сообщила пресс-служба судов региона.

Поздно вечером 23 сентября мужчины заявились в дом 24-летнего знакомого. Применяя насилие, они усадили его в машину и вывезли в лес. Там они угрожали мужчине убийством. После этого, подсудимые покинули место происшествия, а потерпевший смог добраться домой. К полицейским обратилась супруга пострадавшего.

На суде вологжане вину признали лишь частично. Как выяснилось, поводом к насилию стала ревность одного из похитителей к супруге пострадавшего, с которой он ранее сожительствовал.

Потерпевший рассказал на суде, что мужчины извинились перед ним и передали 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Претензий ни к кому не имеет, от гражданского иска отказывается.

Суд назначил троим провинившимся по 5 лет 4 месяца лишения свободы условно с испытательными сроками в 2 года.