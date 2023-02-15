В Вологде открылась выставка, посвященная Виктору Цою

Фото vk.com/onmck

В Вологде в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» открылась выставка, посвященная Виктору Цою. Она будет работать до осени по адресу Чернышевского, 15. Экскурсии по выставке по предварительным заявкам организует и проводит Мария Горячева. 16+

Выставка «Цой жив!» стала незавершенным проектом президента вологодского рок-клуба Александра Железного. К сожалению, автор ушел из жизни в январе. Завершили работу над выставкой друзья Александра и его мама.

Фото vk.com/onmck

Вас ждут необычные интерактивные экспонаты из фондов отдела киновидеообслуживания Областного центра народной культуры, арт-объекты из частных коллекций.

Представлены фотографии Наташи Васильевой-Халл – известного российского и британского рок-фотографа, участницы питерского рок-движения.