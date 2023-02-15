В Вологде 17-19 февраля пройдет фестиваль ледяных фигур в Яме

Блоки льда уже подготовили. Фото со страницы скейт-парка Яма

В Вологде на 17-19 февраля (пятница, суббота и воскресенье) запланирован фестиваль ледяных фигур «Сердце города». Мероприятие пройдет в скейт-парке «Яма», что на улице Мира, 17Б.

Трудиться над ледяными скульптурами будут 10 команд из разных уголков России. Материалы - большие ледяные кубы - уже заготовлены в Тарногском городке и скоро прибудут в областную столицу. С 17 по 19 февраля скульпторы будут соревноваться в мастерстве.

Торжественное закрытие с презентацией готовых скульптур и фотосессия с фигурами намечено на 19 февраля в 18:00. Вход свободный!